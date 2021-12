Andy Murray si racconta, a Eurosport, in una lunga intervista dai molteplici toni: seri e a tinte quasi drammatiche nella prima parte, dove spiega la nuova serie che uscirà su Netflix Andy Murray: Resurfacing incentrata soprattutto sugli infortuni avuti dal 2017 al 2019. Molto più disteso e spensierato il tono della seconda parte dove ha rivelato alcuni aneddoti sulla sua formazione al fantacalcio di Premier League, in particolare l'aver puntato su un mediocre si racconta, ain una lunga intervista dai molteplici toni: seri e a tinte quasi drammatiche nella prima parte, dove spiega la nuova serie che uscirà su Netflixincentrata soprattutto sugliavuti dal 2017 al 2019. Molto più disteso e spensierato il tono della seconda parte dove ha rivelato alcuni aneddoti sulla suadi Premier League, in particolare l'aver puntato su un mediocre Harry Kane piuttosto che Momo Salah.

Ad

LA SERIE TELEVISIVA

ATP, Stoccolma Murray sorprende Sinner: guarda gli highlights in 4 minuti 10/11/2021 A 22:26

"Conoscevo la signora che lo stava filmando (riferito a Drive to Survive, serie sulla Formula 1), ed era amichevole e mi fidavo di lei, altrimenti non l'avrei fatto. Perché abbiamo trascorso così tanto tempo insieme e l'ho lasciata entrare nei miei interventi e nei miei momenti più bassi e cose del genere quando, in realtà, normalmente parlerei solo con la mia famiglia o con gli amici di una cosa del genere. Ma poiché mi fidavo di lei e sentivo di poter essere davvero aperto e onesto e che non sarei stato fregato, mi sentivo a mio agio ad aprirmi ed essere me stesso. L'ho fatto perché penso che ci sia un enorme beneficio per lo sport".

COPPA DAVIS

"I tifosi hanno reso la Coppa Davis più attraente per i giocatori e tutto il resto ed è stato un bene per lo sport. Sono solo scettico sul fatto che ci siano abbastanza tifosi di tennis che viaggiano, quindi, se la Spagna giocasse contro la Russia in finale ad Abu Dhabi, ci sarebbero abbastanza tifosi spagnoli che viaggiano e abbastanza tifosi russi che viaggiano per arrivare qui ad Abu Dhabi? Penso che questa sia la mia preoccupazione".

IL FANTACALCIO

"Ero indeciso se prendere Kane o Salah. Ho avuto 90 secondi per scegliere e alla fine ho preso l'inglese. Stavo pensando: 'Ok, se Harry Kane va al Man City, sta segnando 25, 30 gol a stagione per il Tottenham, segnerà 35, 40 gol per il Man City'. Ho lasciato fino all'ultimo secondo e ho preso Harry Kane e ovviamente me ne sono pentito. Salah è il mio giocatore preferito da guardare al momento".

Murray: "Mi hanno rubato le scarpe e la fede nuziale, mi aiutate?"

ATP, Stoccolma Sinner fuori a Stoccolma: ko contro Andy Murray in due set 10/11/2021 A 19:38