- Tanti sorrisi, qualche battuta con lo staff azzurro e un'ora di scambi sostenuti a pochi metri dal Centrale di Malaga con uno sparring partner speciale come capitan Filippo Volandri. Perè il primo allenamento davanti alle telecamere dalla finale all'Atp 250 di Napoli, esattamente un mese fa. Il tennista romano, come è noto, ha dato forfait per la fase finale di Coppa Davis a causa del dolore al piede sinistro che persiste proprio dalla tappa partenopea, ma come lui stesso ha annunciato sui social ha voluto seguire i compagni Musetti, Sonego, Fognini e Bolelli fianco a fianco nell'ultimo appuntamento della stagione sul cemento del Palacio Deportes Jose Martin Carpena. Pesanti cavigliere e qualche smorfia raccontano di uno stato di forma non ottimale, ma Matteo stringe i denti e mette nel mirino la stagione 2023 e l'Australian Open, dove dovrà difendere i punti della semifinale con Nadal. E il calore della maglia azzurra (giovedì sarà in panchina per la sfida da brividi contro gli Stati Uniti ai quarti di finale ) non può che fargli bene...