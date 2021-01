Pronti via e Mager è sotto di un break (0-1). L’azzurro reagisce prontamente ma lo statunitense è bravo ad annullare tre palle break (0-2). Dopo qualche game rapido, il ligure alza nuovamente la pressione procurandosi quattro palle break ma l’americano riesce ancora a trovare le soluzioni giuste per disinnescare l’italiano (2-4). Il numero 101 del ranking non molla e nel decimo gioco piazza la zampata che gli consegna la parità (5-5). L’unico finale possibile per un set così equilibrato non può che essere il tie-break. L’azzurro cede immediatamente un mini break (0-2). Harrison continua a servire con grande continuità. Si gira sul 4-2 in favore dello statunitense. Al rientro in campo Mager non ritrova il suo gioco e cede fragorosamente 7-2.