A Delray Beach, negli Stati Uniti, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2021, nella notte italiana si sono conclusi i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile, che nella serata italiana di oggi vedrà scattare le semifinali. Gianluca Mager, unico azzurro iscritto, è stato eliminato. Il padrone di casa, il qualificato statunitense Christian Harrison, ha battuto l’azzurro per 7-6 (2) 6-4 e nel penultimo atto del torneo affronterà la testa di serie numero 4, il polacco Hubert Hurkacz, il quale supera il qualificato dell’Ecuador, Roberto Quiroz, per 6-4 6-4. Il britannico Cameron Norrie stende lo statunitense Frances Tiafoe, numero 8 del seeding, per 6-0 3-6 6-4, e nella seconda semifinale, che si giocherà nella nottata italiana, se la vedrà con il figlio d'arte Sebastian Korda - i genitori sono Petr Korda, vincitore degli Australian Open 1998, e Regina Rajchrtova, ex numero 26 del mondo - che vince il derby statunitense con la testa di serie numero 2, John Isner, con lo score di 6-3 4-6 6-3. Per il 20enne Korda si tratta della prima semifinale raggiunta nel circuito maggiore.