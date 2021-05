Frances Tiafoe ha dato all'America molto di cui tifare dal 2018, quando ha vinto il suo primo titolo in carriera a Delray Beach. Quel giorno è diventato il più giovane campione ATP americano dai tempi di Andy Roddick, ed è arrivato ai quarti di finale dell'Australian Open 2019 raggiungendo il ventinovesimo posto nel ranking ATP. Ma è il lavoro fuori dal campo che ha significato di più per il 23enne americano. Dalla morte di George Floyd lo scorso anno, ha utilizzato con passione le sue piattaforme social per portare avanti il ​​movimento Black Lives Matter. Con la sua ragazza, la studentessa universitaria statunitense Ayan Broomfield, ha unito la comunità del tennis nero producendo un video "Rackets down, hands up", che è diventato virale sui social media. Nell'ultima edizione di Players' Voice, Frances condivide la sua ispirazione per creare il video, la progressione che vorrebbe vedere in America e il suo sogno di portare un trofeo del Grande Slam in Sierra Leone...

Ero a casa quando ho visto per la prima volta le notizie su George Floyd. È stato pazzesco: ha avuto un ginocchio sul collo per nove minuti, ma all'epoca non mi resi conto di quale svolta avrebbe causato. Il razzismo non è una cosa nuova, è presente ogni singolo giorno - questo è stato solo uno dei tanti incidenti.

Quello che mi ha colpito di più è stata l'unione di tutte le razze, è stato grande. Penso che abbia contribuito a spingere molti ragazzi della NFL, della NBA e della WNBA a rendere il movimento Black Lives Matter una priorità.

È stato in quel momento che con la mia ragazza Ayan abbiamo deciso che volevamo davvero fare qualcosa - non sapevamo cosa fosse ma sapevamo che dovevamo fare qualcosa. Normalmente con i social media tutti devono stare attenti a quello che dicono, usando tanta discrezione con i propri sentimenti, ma noi volevamo cogliere questa opportunità. Volevamo fare qualcosa completamente allineato a ciò in cui credevamo; volevamo diffondere il nostro messaggio, utilizzando le nostre piattaforme.

Quindi abbiamo messo insieme le nostre idee per vedere quale poteva essere il modo migliore per avere davvero un impatto, ed è così che siamo arrivati ​​all'idea del video; racchette abbassate, mani in alto. Ci ha ispirato Michael Brown, che nel 2014 ha alzato le mani ed è stato ucciso dai colpi di un'arma da fuoco: è da lì che è venuta la nostra ispirazione. Volevamo coinvolgere il maggior numero possibile di giocatori di tennis, ma non volevamo chiedere loro troppo, quindi questa è sembrata l'opzione più forte. Tuttavia, ci affidavamo a giocatori di altissimo livello per apparire in questo video, quindi non è stato facile. Sono amico di alcuni di loro, ma chiamare Serena Williams e Naomi Osaka, e chiedere loro se avevano voglia di partecipare, è stato imbarazzante.

Da allora, ho parlato con loro per vedere come potevamo mantenere viva la conversazione. In definitiva, per loro, si trattava solo di utilizzare le loro piattaforme. Tutti hanno una piattaforma, non importa quanto grande o piccola, quindi devono usarla. Le persone ci ascoltano per qualsiasi motivo, quindi possiamo anche trarne vantaggio.

Alla fine dello scorso anno ho scoperto di aver vinto l'Arthur Ashe Humanitarian Award dell'ATP, ed è stata una cosa grande. All'inizio non sapevo nemmeno che esistesse, il che ha reso la sorpresa ancora più dolce. Parlare di qualcosa di cui ero veramente appassionato, e rendermi conto che le cose che stavo facendo risuonavano con le persone, significava davvero molto per me.

Ma il movimento non può fermarsi qui. Dobbiamo continuare a spingere in avanti in modo da non perdere nulla di quello slancio. Ciò che i tornei come gli US Open hanno fatto in risposta è stato fantastico, ma questo tema è molto più grande dello sport.

Ci sono un sacco di ragazzi della NFL e della NBA che vanno nelle scuole in zone a basso reddito per far sapere ai bambini che li vediamo e li sentiamo: c'è luce alla fine del tunnel. Si tratta di elevare quei bambini e rafforzare il fatto che c'è vita al di fuori del cerchio in cui vivono. Una citazione di Will Smith mi è rimasta dentro: "Non si tratta di dove sei, ma dove stai andando", e questo è grande! Si tratta di responsabilizzare gli individui neri.

Non voglio che tutti siano Serena Williams o Frances Tiafoe, voglio solo che trovino il successo in qualunque forma si presenti. Qualunque sia la tua corsia, trova quella corsia! Ma come creiamo quelle corsie? Questa è la conversazione principale. In che modo aiutiamo più persone a capire che possono essere chiunque vogliono essere? I ragazzi neri hanno bisogno del college; quell'esperienza può cambiare tutta la prospettiva. Non sto dicendo che tutti abbiano i mezzi per farlo, ma è quel tipo di idee che dobbiamo mettere in pratica per fare un vero cambiamento.

Ma prima abbiamo bisogno che più persone comprendano la cultura per avere un'idea di come ci si sente ad essere un individuo nero ogni giorno. Si tratta di cambiare la mentalità esistente ed è difficile, ma risale all'importanza di utilizzare le nostre piattaforme per continuare a creare maggiore consapevolezza. Più guadagno sul campo da tennis, più grandi sono i risultati, più grande è la piattaforma.

Quando penso ai miei obiettivi in ​​carriera, vincere un Grande Slam sarebbe l'apice. Ho sempre avuto questo sogno di riportare il trofeo in Africa. I miei genitori sono entrambi emigrati dalla Sierra Leone, e hanno passato molte cose per assicurarsi che avessimo un'infanzia fantastica; entrambi lavoravano infinite ore anche nei fine settimana. Quindi, per loro, vedermi con un trofeo a casa - la mia casa reale - sarebbe enorme. Vorrei coinvolgere tutti in quel momento, e lasciare che tutti quei ragazzi vedessero che può accadere. Le lotte che affrontano sono reali, quindi questo simboleggerebbe molto. Mi piacerebbe fare bene per la mia comunità a (Washington) DC, ma farlo per l'Africa, da cui provengono i miei genitori, significherebbe molto per loro. Sento che la mia eredità dipende da questo e da quello che faccio per loro, quindi questo è il mio obiettivo finale.

Segui Frances Tiafoe su Instagram (@bigfoe1998) e su Twitter (@FTiafoe).

