Lorenzo Musetti ha realizzato una nuova impresa di spessore agli Internazionali d’Italia 2020 e ha sconfitto il solido giapponese Kei Nishikori, staccando così il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. L’azzurro si è imposto in due set contro il quotato rivale, ha fatto un nuovo scalpo di lusso dopo aver surclassato lo svizzero Stanislas Wawrinka e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della Capitale.

Il toscano ha analizzato la sua prova ai microfoni di Sky: “ Sicuramente sono felicissimo, molto orgoglioso di me stesso perché dovevo confermare la vittoria con Wawrinka. Nishikori era un avversario tosto, servizio e rovescio, un dritto molto pesante, sta molto vicino alla riga, risponde benissimo. Sono stato freddo nei momenti più importanti, più lucido. La prossima sarà la sesta partita di fila, però ieri ho avuto un giorno per riposarmi. Fisicamente mi sento molto bene, non ho nessun problema. Non vedo l’ora di disputare la partita di domani “.

Il 18enna ha proseguito: “Devo ringraziare chi non ha pagato le bollette (ride). Lui si è un po’ confuso, ha fatto qualche errore di dritto, ha concesso qualcosa e sono stato bravo a servire per il match e a recuperare. Non è così facile come sembra, c’è tanto lavoro dietro, ma il talento senza lavoro non basta. La carriera juniores mi ha dato tanta esperienza, mi ha dato il percorso da fare. Jannik ha fatto una cosa diversa, è una cosa un po’ soggettiva. Per me è stato il percorso giusto, mi ha dato tante cose che adesso sto portando in campo“.