Intervenuto a Radio 24, il sottosegretario alla salute ha espresso la sua contrarietà alla partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia. Il torneo si disputerà a Roma il prossimo maggio. "Non mi convincono le motivazioni con il quale la sottosegretaria Vezzali ha detto che Djokovic potrà partecipare agli Internazionali di Roma, ci sono delle regole che vanno rispettate finché ci sono. Creare dei fronti, dei varchi, dare delle deroghe, si finisca per dare dei messaggi sbagliati. Credo che dobbiamo essere tutti uguali di fronte alle regole, alle norme, e chi ha un grande seguito, chi può darci una mano in questa opera a maggior ragione deve dare il buon esempio. Quindi sono contrario alla presenza di Djokovic agli Internazionali di Roma".

Parole in contrasto a quelle della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e non in linea con le attuali regoli vigenti in Italia: "Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all'aperto, tra cui il tennis, l'obbligo del super Green Pass. Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole Djokovic, ma si è solo ribadito quale sia l'attuale normativa" ha voluto puntualizzare la Vezzali.

