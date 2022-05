Siparietto dal sapore di sceneggiata durante il match degli Internazionali d'Italia tra Denis Shapovalov e Lorenzo Sonego . Siamo al terzo set e al servizio c'è il canadese; l'azzurro risponde, ma ferma immediatamente il gioco perché secondo lui la palla di Shapovalov è larga e il giudice di sedia scende subito per controllare.

Il segno indicato da Sonego è quello considerato anche dal giudice di sedia , che conferma la palla fuori, ma a quel punto succede l'irreparabile, perché shapovalov perde completamente la testa.

Il mancino americano infatti prima indica un segno dentro all'arbitro, poi per fargli vedere meglio scavalca la rete, andando proprio nei pressi della traccia. Ecco quanto gli dice l'arbitro:

"So che era un servizio in kick e c'è un segno, ma non credo che fosse così corto". E poi avverte il giocatore: "Denis, visto che hai scavalcato la rete, si tratta di un altro code violation, questo vuol dire penalty point, perché non puoi oltrepassare la rete".

Shapovalov gli risponde: "Ma no! Ti stavo solo facendo vedere!", e il giudice di sedia: "Lo so, ma devi stare dalla tua parte del campo". E dopo un piccolo dibattito, Shapovalov intima: "Chiama il supervisor! Questa è una stron***a!", insistendo sul fatto che si è spostato solo per far vedere il segno. Il giudice di sedia continua a ripetere che sa che cosa stesse facendo Shapovalov, ma che non si può fare, e il canadese replica: "Non sto facendo nulla di antisportivo, come puoi darmi un punto di penalità per questo?". Il giudice di sedia: "Sto solo applicando la regola", e Shapovalov: "Non fare stupidaggini, non è giusto!". Nel frattempo i fischi da parte del pubblico del Foro Italico crescono e arriva il supervisor, al quale il canadese ribadisce che non stava facendo nulla di offensivo e che stava solo mostrando il segno della pallina, sottolineando che l'arbitro non l'aveva visto bene e che il penalty point è stupido.

A questo punto è impossibile capire che cosa si dicano supervisor e giocatore: il nervosismo del pubblico cresce e Shapovalov si gira verso le tribune gridando "State zitti, ca**o!". Da lì parte il più classico dei cori all'italiana: "Scemo! Scemo!" scandito all'unisono da tutta la Grand Stand Arena.

In seguito il giudice di sedia annuncia che a Shapovalov è stato comminato un punto di penalità per condotta antisportiva perché non gli è permesso oltrepassare la rete per far vedere un segno, e il pubblico stavolta riparte in maniera più pesante: "Cogl***e! Cogl***e!".

Il match riprende, il canadese vince e a fine incontro va a stringere la mano al giudice di sedia:

Mi dispiace. So che stavi soltanto seguendo le regole.

Difficile però che il pubblico romano non si ricordi di quanto accaduto, nei prossimi giorni.

