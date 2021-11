Il Day 3 delle Next Gen ATP Finals apparecchia per le attesissime semifinali: la sessione pomeridiana si è aperta col duello Alcaraz-Cerundolo, del tutto ininfluente ai fini della classifica. A seguire, andrà in scena lo scontro diretto per la semifinale tra Brandon Nakashima e Holger Rune. Il gruppo B scenderà in campo dalle 19:30, con Baez-Gaston e Korda-Musetti tutti in corsa per un posto alla fase successiva.

Alcaraz supera Cerundolo col minimo sforzo, 4-0 4-1 2-4 4-3

Lo spagnolo infatti, aveva già centrato il passaggio del turno con la vittoria di ieri su Brandon Nakashima . L’argentino invece, dopo aver incassato due sconfitte di fila, non aveva più nulla da chiedere alla classifica.

Il risultato? Un match giocato su ritmi blandi e zavorrato da leggerezze tecniche. A spuntarla è stato il solito Carlos Alcaraz, che ha arrotondato a 3-0 il suo record nella fase a gironi imponendosi 4-0 4-1 2-4 4-3 in un’ ora e 23 minuti. Il 18enne di Murcia diventa il più giovane giocatore a vincere 30 match in una stagione dopo il suo idolo Rafa Nadal.

Nel primo set, Cerundolo conferma l’impaccio nel muoversi sulla rapida superficie milanese. L’argentino risponde a tre metri di distanza dalla linea di fondo e non trova il mordente per replicare alla palla pesante di Alcaraz. Lo spagnolo a sua volta, conduce il match in modalità risparmio energetico. Alcaraz trova due break col minimo sforzo e sigilla sul 4-0 il primo set in soli 15 minuti.

Carlos Alcaraz, Next Gen Credit Foto Getty Images

Il medesimo copione si ripropone al secondo set (chiuso sul 4-1 per lo spagnolo), quando Alcaraz ruba il servizio a Cerundolo al quarto gioco, aiutato dall’intervento benevolo del nastro.

Lo spagnolo si conferma particolarmente falloso anche nel terzo set, quando continua a seminare chance(salverà 9/10 palle break nel match) sotto il naso dell’avversario che poco a poco prende le redini degli scambi. Alcaraz infatti, concede il primo set del suo torneo al sesto gioco, quando un Cerundolo in fiducia lo sorprende a battuta. Deciso a rischiare il tutto per tutto, coi piedi finalmente in campo, l’argentino prende più volte in controtempo il 18enne di Murcia, invogliandolo persino a chiamarsi fuori dallo scambio.

Un Alcaraz impigrito segue a ruota anche nel quarto set, per poi archiviare la pratica con l’unica folata propositiva del suo match: al tiebreak, lo spagnolo - che ha dominato il confronto dei vincenti 23 a 6 - sale nuovamente in cattedra e decreta il suo terzo successo consecutivo sul 7-3.

