Milano - Incredibile all'Allianz Cloud! Il n° 111 del mondo, Dominic Stricker batte Lorenzo Musetti al quinto set dopo cinque tie-break e centra la matematica qualificazione alle semifinali nel Gruppo rosso. Un partita giocata divinamente dal 20enne svizzero (20 ace e 47 vincenti) che centra così il suo ottavo successo su un top50 in carriera. Per l'azzurro giovedì ci sarà lo "spareggio" con Draper per il passaggio del turno. a breve il servizio completo...

Musetti: "Vittoria pesante, me la sono meritata una bella Margherita!"

