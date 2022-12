Non sono bastate la vittoria in doppio agli Australian Open e la finale a Wimbeldon: il sontuoso 2022 di Nick Kyrgios passa quasi inosservato in Australia. A vincere la Newcombe Medal, riconoscimento nazionale affidato al miglior tennista australiano dell'anno, è stata Ashleigh Barty. Sì, la tanto ambita medaglia è andata a un'atleta ritirata il marzo scorso. Kyrgios e Barty erano i principali pretendenti al premio, e alla fine l'australiana si è portata a casa il riconoscimento per la quinta volta in carriera.

A casa Kyrgios invece, l'amarezza è tanta: un peso insopportabile, tanto che il tennista ha sparato a zero sulle sue storie Instagram. Nel mirino proprio Tennis Australia, la federazione con la quale non è mai corso buon sangue: "LOL, neanche un minimo di rispetto", ha commentato Kyrgios sul suo profilo. "Non me ne frega un c....", ha concluso l'australiano, condividendo anche una grafica che mostra il confronto con Barty nel 2022. Uno Slam a testa (includendo il doppio), con Kyrgios che ha vinto 4 titoli ATP rispetto ai 3 di Barty (ritirata a inizio anno), e 61 partite vinte contro le 14 di Barty.

I veleni tra Kyrgios e Tennis Australia

Lo scarso riconoscimento in patria è sempre stato una spina nel fianco per Kyrgios, che solo settimana scorsa aveva cercato di distendere i rapporti con Tennis Australia: "Sento che questo è il primo anno in cui mi sono guadagnato il rispetto quando avrebbe dovuto essere dato quando sono arrivato in tour per la prima volta", aveva detto. "Li ho rappresentati, li ho messi sulla mappa producendo uno degli anni maschili di maggior successo nell'ultimo decennio per l'Australia".

Ciononostante, la decisione di non rappresentare l'Australia in Coppa Davis per dare priorità alla Diryah Tennis Cup - torneo che metteva in palio un montepremi più ricco - non deve essere stata recepita troppo bene da Tennis Australia, che ha chiuso le porte ancora una volta a uno dei suoi talenti più brillanti.

