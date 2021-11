Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel secondo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy e Primo match ufficiale nel circuito ATP tranel secondo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy e vittoria per l’iberico classe 2003 . Il responso del campo è stato favorevole allo spagnolo che per 7-6 (1) 7-5 si è imposto con merito, essendo più solido dell’altoatesino e riuscendo a gestire in maniera convincente le varie fasi del confronto. Un successo che potrebbe precludere a Jannik la via delle Finals, ma non per questo l’azzurro vuole arrendersi e descrivere il suo 2021 in un’ottica negativa, visto quanto ha ottenuto la top-10, vinto quattro tornei come ha raccontato in conferenza stampa.

Spero di poterci giocare ancora tante volte contro. Siamo dei tennisti diversi, ma abbiamo in comune la voglia di migliorarci sempre molto in allenamento. Siamo entrambi attenti a questo. Oggi non è stata la mia miglior giornata

"Alcaraz è uno di quei giocatori speciali..."

Uno scontro che però non è stato il primo, in generale, visto che i due si erano già incrociati nel 2019 a livello Challenger e in quel caso aveva vinto sempre l’iberico:

"Sapevo già da quel primo match che Carlos è uno di quei giocatori speciali. Il fatto che non si parli della sua età è davvero impressionante, perché ha un livello di gioco molto completo. Ho cercato di fare del mio meglio e non sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi sono creato. E’ stata una grande partita e lui è stato estremamente solido. In questo momento sono deluso e se ci fosse un pulsante da pigiare vorrei eliminare il ricordo di questa sconfitta. Tuttavia, non posso dimenticare quanto ho fatto nel corso di questa stagione. L’unica cosa da fare ora è da domani riprendere ad allenarsi".

