È andato in scena alle ore 12.00 il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo torneo di questa tipologia nel 2021 per il tennis mondiale. Un evento importante perché i 1000 punti in palio daranno un quadro quasi definitivo della classifica relativamente alla qualificazione alle ATP Finals di Torino, ricordando che prima del Masters al Pala Alpitour ci sarà l’ATP di Stoccolma (7-13 novembre).

Ebbene, la prima notizia in chiave italiana è che Matteo Berrettini non ci sarà . Il n.1 d’Italia, già certo di essere a Torino, ha deciso di dare forfait e di prepararsi al meglio alla chiusura di stagione, che avrà l’appuntamento citato in Italia e le Finali di Coppa Davis a cui il romano tiene molto. Stando alle ultime informazioni, ci sarebbe anche un problema al collo.

Dunque sarà Jannik Sinner a maggior ragione l’osservato speciale visto che l’altoatesino è in lizza per conquistare un posto alle Finals e i riscontri di questo torneo potrebbero risultare decisivi. Jannik, in qualità di testa di serie n.8, godrà di un bye e comincerà direttamente dal 2° turno. Già in questo primo match ci potrebbero essere dei problemi visto che il nome del prossimo rivale verrà fuori dal vincente tra il francese Pierre-Hugues Herbert e Carlos Alcaraz. È altamente probabile che sarà l’iberico a spuntarla e dunque si andrebbero a incrociare probabilmente i prospetti più talentuosi dell’ultimo periodo. Un Sinner non fortunatissimo capitato poi nello stesso quarto del n.2 del mondo Daniil Medvedev.

Per quanto riguarda invece gli altri due italiani presenti, in attesa dell’esito delle qualificazioni, gli altri due rappresentanti del Bel Paese rimasti sono Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, che esordiranno al primo turno rispettivamente con l’ungherese Marton Fucsovics e l’americano Taylor Fritz. Per Fognini ci potrebbe essere un incrocio al 2° turno con Djokovic, mentre il piemontese dovrebbe vedersela nel 2° round contro il russo Andrey Rublev (testa di serie n.5).

Di seguito i tabelloni degli azzurri:

IL TABELLONE DI JANNIK SINNER

2° turno – Carlos Alcaraz o Pierre-Hugues Herbert

Ottavi di finale – Pablo Carreno Busta (teorico)

Quarti di finale – Daniil Medvedev (teorico)

Semifinale – Alexander Zverev (teorico)

Finale – Novak Djokovic (teorico)

IL TABELLONE DI FABIO FOGNINI

1° turno – Marton Fucsovics

2° turno – Novak Djokovic

Ottavi di finale – Gael Monfils (teorico)

Quarti di finale – Andrey Rublev (teorico)

Semifinale – Stefanos Tsitsipas (teorico)

Finale – Daniil Medvedev (teorico)

IL TABELLONE DI LORENZO SONEGO

1° turno – Taylor Fritz

2° turno – Andrey Rublev

Ottavi di finale – Cameron Norrie (teorico)

Quarti di finale – Novak Djokovic (teorico)

Semifinale – Stefanos Tsitsipas (teorico)

Finale – Daniil Medvedev (teorico)

