Matteo Berrettini non sarà al via del torneo di Parigi-Bercy, che si disputa da lunedì 1 novembre a domenica 7 nella capitale francese: il tennista romano ha annunciato sui suoi profili social di avere un problema al collo e di non riuscire a essere al meglio per il torneo, assicurando tutti i suoi tifosi che vuole essere al 100% per poter disputare le ATP Finals in programma a Torino. Ecco il suo messaggio nelle stories di Instagram.

"Ciao a tutti negli ultimi giorni ho avvertito dolore al collo e per questo ho deciso di cancellarmi da Parigi-Bercy. Voglio essere sicuro al 100% di poter competere al meglio alle ATP Finals di Torino. Grazie per il continuo supporto! Ci vediamo a Torino!"

Qualche piccolo segnale di cedimento Matteo l'aveva messo in luce nel match di venerdì contro Carlos Alcaraz in quel di Vienna : un primo set troppo brutto per essere vero, forse già influenzato dalle sue condizioni fisiche. Poi Berrettini era riuscito a rimettere in piedi il match in un secondo set più arrembante e nel terzo si è dovuto arrendere, con il punteggio finale di 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5).

