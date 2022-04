Jannik Sinner ha iniziato già da alcune settimane il suo nuovo rapporto tecnico con Simone Vagnozzi L’altoatesino , dopo essere stato alla corte di Riccardo Piatti per 7 anni, ha deciso di cambiare per cercare novità sotto tutti i punti di vista che potessero essere funzionali alla sua crescita. Da questo punto di vista Piatti, in un’intervista concessa a Radio Montecarlo, è tornato sulla questione e ha dato una chiave di lettura importante circa la posizione di Jannik e il suo modo di concepire il rapporto con il tennista.

"A 20 anni ci sta che si vogliano cercare altre strade"

Ad

"Sono contento che abbia preso questa decisione. Io ho la mia filosofia, i miei metodi. Se uno vuole restare qui, deve sottostare ai miei metodi. A 20 anni ci sta che si voglia andare a cercare nuove strade, fa parte della vita. Certo, faceva parte della famiglia, ma non è obbligatorio rimanere per la propria famiglia. I figli a volte decidono di andare a studiare all’estero, e quindi se ne vanno. Ma se restano, devono seguire i miei metodi”, le parole del tecnico italiano. A questo punto vedremo quali saranno i risvolti della carriera di Sinner e fin dove saprà spingersi in un’annata non semplice anche per i tanti problemi fisici che ha avuto in quest’ultimo periodo.

ATP, Monte Carlo LIVE Day 8! Monte Carlo: Tsitsipas-Davidovich Fokina, alle 14:30 la finale UN' ORA FA

Non è un "torneo meraviglioso" quello di Sinner: deve crescere

ATP, Monte Carlo Zverev senza benzina, Tsitsipas si conferma in finale! 19 ORE FA