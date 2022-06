Mentre il suo alter ego e rivale di una vita Rafael Nadal in questo 2022, vincendo Australian Open e Roland Garros, ha messo la freccia nella speciale classifica del tennis più vincente di tutti i tempi: Roger Federer continua ad essere il grande assente del circuito ATP.

Il fuoriclasse di Basilea - out da agosto 2020 e il cui ultimo match risale al quarto di finale di Wimbledon 2021 perso contro Hurkacz - è certo che non parteciperà a nessuno dei due restanti Slam di questa stagione, l’adorato Wimbledon e nemmeno lo US Open. Federer però si sta impegnando per rientrare in campo e per la prima volta al giornalista Simon Graf di SRF Sport fissa la data del suo rientro.

"Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata lunga, sono stato operato ad agosto 2021 e continuavo a chiedermi i motivi di questa lentezza nella ripresa ma ormai ho capito che l’unica cosa giusta da fare è essere pazienti. Sto facendo progressi costanti, vado in palestra 5-6 volte a settimana anche se non ho ancora ripreso a giocare a tennis perché per ora è presto. Mi allenerò, quando sarò pronto. Il mio obiettivo è quello di essere pronto per la Laver Cup, in programma alla fine di settembre (dal 23 al 25), ed essere ai nastri di partenza del torneo di Basilea a fine ottobre”.

"2023? Voglio rientrare nel circuito"

La partecipazione a questi due tornei sarà anche propedeutica a quello che è il reale ed ambizioso obiettivo di Federer, fare il proprio ritorno nel circuito ATP e prendere parte agli Slam nel 2023: “Dopo Basilea la stagione è finita ed il mio obiettivo è rimettermi in forma. Il 2023? Tornerò sicuramente, non so come è dove, ma tornerò. Almeno questa è la mia idea, sono curioso di capire cosa accadrà e sono fiducioso, ho un bel percorso da fare ma i prossimi 3-4 mesi saranno fondamentali per definire il mio futuro”.

"Nadal? E’ un gigante... continua ad alzare l’asticella"

Non ho assistito alla finale contro Ruud ma ho visto il quarto contro Djokovic, prima di andare a letto. Parlando a livello assoluto, quello che Rafa è riuscito a conquistare è pazzesco. Come altro si può definire il fatto che abbia eguagliato il numero di Slam di Pete Sampras solo coi titoli vinti all’Open di Francia! Sono felice che sia riuscito a vincere un’altra volta questo torneo così speciale per lui. Dopo la decima, undicesima volta, pensavo già: non può essere vero ed invece continua ad alzare l’asticella. Rafa è un assoluto gigante”. Federer a margine dell’intervista, realizzata a margine dell’inaugurazione di un parco giochi per bambini ad Emmen, ha anche colto l’occasione per dire la sua sul 14° Roland Garros conquistato dall’amico Rafa Nadal : “”.

