Lunedì e aggiornamento nel ranking ATP quello che c’è stato dopo il . Alla fine della fiera Novak Djokovic, pur non prendendo parte al 1000 californiano, rimane in vetta con i suoi 11430 punti, a precedere il russo Daniil Medvedev (9630) e il greco Stefanos Tsitsipas (7995). Una top-10 nella quale dopo diverso tempo esce Roger Federer (n.11) ed entra il polacco Hubert Hurkacz (n.10), mentre il norvegese Casper Ruud è n.9. Nell’elite si conferma il nostro Matteo Berrettini (n.7). torneo di Indian Wells . Alla fine della fiera, pur non prendendo parte al 1000 californiano, rimane in vetta con i suoi 11430 punti, a precedere il russo(9630) e il greco(7995). Una top-10 nella quale dopo diverso tempo esce(n.11) ed entra il polacco(n.10), mentre il norvegese Casper Ruud è n.9. Nell’elite si conferma il nostro(n.7).

Top 10 ATP

1 Novak Djoković 11430

2 Daniil Medvedev 9630

3 Stefanos Tsitsipas 7995

4 Alexander Zverev 6930

5 Rafael Nadal 5635

6 Andrey Rublev 5560

7 Matteo Berrettini 4688

8 Dominic Thiem 3815

9 Casper Ruud 3615

10 Hubert Hurkacz 3378

Berrettini festeggia la Laver Cup insieme ai compagni del Team Europe

Tennis 🎧 Ep.20: Badosa e Norrie, un tè nel deserto 2 ORE FA

Estendendo il discorso in casa Italia, come detto, Berrettini conserva intatto il titolo di n.1 del Bel Paese. Alle sue spalle abbiamo Jannik Sinner (n.13), che quest’oggi ottiene il best ranking in carriera, Lorenzo Sonego (n.24), Fabio Fognini (n.34), Gianluca Mager (n.67), Lorenzo Musetti (n.69), Stefano Travaglia (n.83) e Andreas Seppi (n.98) nella top-100.

Azzurri nella top-100

7 Matteo Berrettini 4688

13 Jannik Sinner 3100

24 Lorenzo Sonego 2125

34 Fabio Fognini 1529

67 Gianluca Mager 954

69 Lorenzo Musetti 948

83 Stefano Travaglia 850

98 Andreas Seppi 767

Sinner: "Puntiamo a un gran finale di stagione"

ATP, Indian Wells Norrie e il mistero delle scarpe scomparse: che show! 6 ORE FA