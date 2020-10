Che fosse in forma lo si era intuito anche dalla striscia vincente di 12 partite consecutive sulla terra rossa, prima a Saint Malo, poi alle qualificazioni del Roland Garros, fino a chiaramente quelle del main draw di questo torneo... Che Nadia Podoroska però potesse battere anche la testa di serie n°3 del torneo Elina Svitolina e volare in semifinale, fino a poche ore fa, erano davvero in pochi a poterlo credere.

Il sogno dell’argentina però è proseguito a suon di drittoni vincenti anche con l’ultima testa di serie più alta rimasta in questo torneo. Podoroska infatti, sempre in spinta, si è liberata della resistenza della Svitolina.

Podoroska da sballo: la vittoria su Svitolina in 3 minuti

Una partita coraggiosa e sempre 'a tutta' per l’argentina, che con la Svitolina oltre all’origine dei nonni, ha condiviso oggi un campo in cui è apparsa lei e non l’avversaria la n°5 del mondo. Podoroska ha infatti giocato un match privo di paure, proseguendo sulla falsa riga di quanto visto fin qui il suo show di accelerazioni col dritto. Uno show che ha pagato i dividendi in una partita in cui la Svitolina ha capito forse con troppo ritardo il reale pericolo: ovvero quella di un’avversaria che non avrebbe mollato il proprio semplice piano di battaglia; e in cui sarebbe servito, probabilmente, variare un po’ di più il gioco oltre che trovare un maggior aiuto dalla prima di servizio per evitare di farsi aggredire in risposta.

Non ci è riuscita Svitolina e ne ha approfittato così Podoroska, lanciata nel proprio binario dopo un primo set davvero impeccabile e una partita alla fine conclusa con 30 vincenti. L’argentina è rimasta in contatto col match infatti anche in un secondo parziale più ballerino, ma dove la Svitolina non è mai riuscita a consolidare quei 3 break di vantaggio che si era via-via costruita. L’ucraina infatti ha sofferto il poco aiuto dal servizio e la successiva rapida aggressione della Podoroska in risposta e col dritto, finendo col perdere per 4 volte consecutive il proprio turno di battuta e, sull’ultima di queste, anche la partita.

Per la Svitolina sfuma così la chance concreta di provare ad andare un po’ più in là a Parigi (si ferma per la terza volta in carriera ai quarti come nel 2015 e nel 2017), ma soprattutto di provare ad assaltare sul serio un torneo che non vedeva contendenti impossibili da gestire per il tanto agognato successo finale. Podoroska di contro prosegue la sua favola infilando la 13a partita consecutiva vinta proprio da Saint Malo, e centrando un piccolo, grande record: nessuna giocatrice nell’era Open era mai riuscita ad arrivare in semifinale di uno slam partendo dalle qualificazioni.

Ci proverà più tardi anche Martina Trevisan: dal match dell’azzurra contro Swiatek uscirà infatti l’avversaria per la Podoroska. C’è però già una certezza: il Roland Garros 2020 avrà un’inattesa e assolutamente impronosticabile prima nuova finalista.

