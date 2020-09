Firmare la propria piccola, grande, impresa. Stefano Travaglia sta vivendo il miglior momento tennistico della propria carriera e, a conferma di ciò, è arrivato il prestigioso scalpo di Kei Nishikori. Perché d’accordo, il giapponese non è più un Top10 in grado di contestare partite anche ai più grandi, ma resta pur sempre uomo di talento tennistico. E contro il talento tennistico, bisogna sapersi approcciare.

Travaglia ha tirato fuori le armi del suo repertorio: testa e pazienza, innanzitutto. Un approccio decisivo per gestire gli attimi, le folate, di Kei Nishikori, che solo a tratti a saputo giocare dal giocatore che fu; ma che nei suoi alti e bassi è stato comunque – e ovviamente – cliente scomodo. Specie per chi come Travaglia non aveva mai vinto un match al quinto set; specie per chi al 5° set veniva invece da 8 successi consecutivi come Nishikori (ultimo ko agli ottavi di Melborune 2017 da Federer).

Travaglia né è venuto fuori gestendo appunto tutti questi momenti. In una partita scorbutica e girata senza ombra di dubbio sul finale del terzo set. Dopo un parziale a testa, infatti, Travaglia aveva preso il break di vantaggio a inizio set e l’aveva visto sfuggire sul 4-4. In un tie-break tirato, l’azzurro era finito sotto, concedendo a Nishikori un totale di 3 set point, di cui 2 consecutivi. Travaglia è riuscito a cancellare le chance del giapponese – a sua volta sciagurato su una di queste – per prendersi così l’allungo sui 2 set a 1.

Da lì le cose si sono in qualche modo fatte più semplici. Perché è vero, il campione, ferito – in tutti i sensi, visto anche il problema alla spalla – ha trovato la reazione del quarto set; ma nella quinta e decisiva partita Travaglia ha sempre dato la sensazione di essere più in controllo di quanto non fosse l’avversario. E così, dopo quasi 4 ore di partita, l’azzurro ha effettivamente sfatato il suo tabù 5° set prendendosi la prima vittoria della carriera per 6-4 2-6 7-6 4-6 6-2.

Una vittoria che varrà quasi certamente la certezza di un best ranking dentro i primi 70 del mondo; ma soprattutto un successo che vale Rafael Nadal sul centrale di Parigi. Perché d’accordo, non sarà il sogno di sfidare Federer su quello di Wimbledon, ma la sostanza è praticamente identica: un giro sul campo più bello contro il migliore di tutti i tempi su questa superficie. La cartolina della carriera da conservare. Per un pomeriggio spensierato e senza nulla da perdere.

