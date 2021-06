Fa e disfa Camila Giorgi, che esce al secondo turno del Roland Garros contro un'avversaria ampiamente alla sua portata come Varvara Gracheva. Il punteggio finale recita 7-5, 1-6, 6-2 in due e ore 11 minuti di gioco. L'Italiana domina i primi due parziali ma ne conquista solo uno, e nel terzo set trova una marea di errori che aprono la strada alla solidità della giovanissima russa classe 2000. I momenti chiave del match sono stati essenzialmente due: il blakout del primo set, che hanno permesso a Gracheva di vincere il parziale da 5-2 sotto, e l'inizio del terzo set, dove la russa ha iniziato a tutto gas e ha conquistato il break che le ha permesso di chiudere il set senza grossi patemi. Al terzo turno affronterà Marta Kostyuk.

Primo set (7-5)

Avvio di match molto equilibrato sul campo 10 del Roland Garros. Camila Giorgi parte concentrata e per tutta la prima parte del set vola conquistando quasi il 70% dei punti con la seconda di servizio. Nel sesto game piazza anche un break importante, trovando due risposte vincenti che paralizzano Gracheva. Poi, però, sul punteggio di 5-3, la prima di servizio se ne va (due doppi falli) e la russa recupera il break rimontando da 30-0 sotto. A quel punto l'inerzia del match si sposta verso la giovane 2000 che trova confidenza con i colpi, fa muovere Camila, spolvera qualche angolo e si procura tre palle break per salire 6-5. Giorgi ne annulla un paio ma non riesce a fermare il ritmo dell'avversaria. L'ultimo game è solo una postilla di un set che ha cambiato padrone: 7-5 Gracheva in 50 minuti.

Secondo set: rivincita Giorgi (1-6)

Nel secondo set la partita cambia guida tecnica: Gracheva molla per un attimo il timone e Giorgi è molto brava a prendere il comando. Già nel secondo game alza il volume della radio trasformando la seconda palla break di giornata. La russa è contratta, sente la tensione, e nel terzo game vede il parziale scivolare via. Camila va al servizio, concede due palle break, ma le annulla e sale 3-0 dimostrandosi più solida dei tanti errori (14 non forzati) della tennista classe 2000. Poi, in serie: 4-0 Giorgi, 5-0 Giorgi, tenendo ancora una volta il servizio nonostante il 56% di prime, 5-1 Gracheva, e poi un'altra palla break annullata da parte dell'italiana che riporta il match in parità.

Terzo set: rinunciatario (6-2)

