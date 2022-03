E il 22 maggio, data di partenza del secondo Slam stagionale a Parigi, si avvicina sempre di più. La Francia ha tolto limitazioni e obbligo di green pass da questo 14 marzo, ed è definitivamente tornata alla normalità. Ciò significa che Djokovic potrà partecipare al Roland Garros, dovesse confermarsi questo scenario fino a maggio.

"Djokovic potrà partecipare al Roland Garros..."

Arriva dunque come piuttosto scontata la conferma della direttrice del torneo Amelie Mauresmo: "Allo stato attuale, nulla ostacola la partecipazione di Djokovic agli Open di Francia". Il serbo potrà dunque difendere il proprio titolo sulla terra rossa di Parigi: l'anno scorso, il Djoker aveva strappato il titolo a Tsitsipas dopo 5 set in rimonta.

"...Ma la situazione potrebbe cambiare"

Il Roland Garros dovrebbe aprire i propri campi al 100% della capienza, anche se gli atleti russi e bielorussi come Medvedev, Rublev, Sabalenka e Azarenka, dovranno partecipare sotto bandiera neutra a causa dei provvedimenti conseguenti al conflitto in Ucraina. "C'è ancora un virus in circolazione e dobbiamo essere cauti", ha dichiarato il presidente della federazione tennistica francese Gilles Moretton. "Se queste cose dovessero ripetersi di nuovo e il governo prendesse nuove misure, non saremmo esclusi da queste misure". La situazione dunque, è ancora in costante evoluzione.

