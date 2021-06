Matteo Berrettini: tre azzurri agli ottavi, è la prima volta nell'era Open. Dopo gli exploit dei due enfants prodiges, in serata arriva anche il successo del 25enne romano contro Kwon Soon-woo. L'allievo di Vincenzo Santopadre regola il sudcoreano n° 91 del mondo 7-6(6) 6-3 6-4 con una prova di grande maturità, raggiunge la seconda settimana parigina per la prima volta in carriera e trova Roger Federer (potrà prendersi la rivincita di Wimbledon 2019, dominata dallo svizzero 6-1 6-2 6-2). Sinner e Musetti, invece, sfideranno rispettivamente Rafael Nadal e Novak Djokovic. L'Italia fa la storia al Roland Garros 2021! Lorenzo Musetti Jannik Sinner e ora. Dopo gli exploit dei due enfants prodiges, in serata arriva anche il successo del 25enne romano contro. L'allievo di Vincenzo Santopadre regola il sudcoreano n° 91 del mondo 7-6(6) 6-3 6-4 con una prova di grande maturità, raggiunge la seconda settimana parigina per la prima volta in carriera e(potrà prendersi la rivincita di Wimbledon 2019, dominata dallo svizzero 6-1 6-2 6-2). Sinner e Musetti, invece, sfideranno rispettivamente Rafael Nadal e Novak Djokovic.

La cronaca del match

Nell'inedita sfida tra la testa di serie n° 9 del tabellone parigino e il tennista di Seul il primo set è un'autentica battaglia. Kwon sfodera il suo bel rovescio e soprattutto la grinta, cancellando sette palle break sotto 0-40 sia nel terzo che nell'undicesimo game, Berrettini macina ace su ace e lavora dal fondo con il diritto: la contesa si decide al tie-break dove ancora una volta il sudcoreano non si lascia intimorire da situazioni di svantaggio cancellando tre set point, ma alla fine deve arrendersi ad una palla corta deliziosa del finalista di Madrid: 8-6. Nel secondo parziale Kwon riesce a reggere il ritmo forsennato del romano fino all'ottavo game, nel quale Berrettini mette la freccia, chiude 6-3 e passa in vantaggio due set a zero. E' la resa: gli ace dell'allievo di Santopadre non si fermano (saranno 23 alla fine, mentre i punti vinti con la prima abbondamente sopra l'80%): break nel terzo game e terzo parziale che termina 6-4. Braccia al cielo in un Simonne Mathieu tristemente vuoto causa coprifuoco. Matteo può festeggiare: è il primo italiano di sempre ad aver raggiunto gli ottavi di finale in tutti e quattro gli Slam. Tanta, tantissima roba.

Roland Garros Djokovic-Musetti e Nadal-Sinner: la giovane Italia sfida le leggende 11 ORE FA

Matteo Berrettini nel Cube: "Palle corte, questione di feeling!"

Roland Garros Ufficiale: Federer si ritira dal Roland Garros, Berrettini ai quarti! IERI A 14:31