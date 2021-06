Roland Garros

Applausi a scena aperta per Musetti e Cecchinato in un derby italiano che avremmo voluto non finisse mai. Il 19enne di Carrara prevale sul siciliano in cinque set ma i complimenti sono per entrambi: 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3 il finale con il golden boy che attende Djokovic o Berankis lunedì. Il tutto nel suo primo tabellone principale di uno Slam, dopo aver giocato e vinto il suo primo quinto set in carriera, per il suo primo ottavo di finale nei major contro il numero 1 al mondo. Non svegliatelo.