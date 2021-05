Ha fatto discutere non poco la sua decisione di non rilasciare interviste in conferenza stampa al Roland Garros - nel post partita in campo sì, però - per tutelare la salute mentale, ma in ogni caso Naomi Osaka supera il primo scoglio del torneo. Per la giapponese la vittoria sulla rumena Tig per 6-4 7-6(4) è la, a partire dunque dagli US Open 2020, vinti così come gli Australian Open 2021. La regina del cemento mette a referto 39 vincenti, 35 non forzati e l'89% di punti vinti con la prima di servizio, oltre a 10 opportunità di break costruite. Numeri incoraggianti per prendere confidenza con questa superficie, dove al secondo turno affronterà Ana Bogdan, protagonista dell'eliminazione della Cocciaretto