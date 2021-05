Thomas Fabbiano ha vinto il match di primo turno nelle qualificazioni al Roland Garros 2021 . Il tennista di Grottaglie ha superato in due set lo statunitense Christopher Eubanks con il punteggio di 6-4 7-5 e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Taberner, testa di serie numero 22 del seeding. Un buon inizio per l’azzurro, che prosegue la sua avventura verso un posto nel main draw dello Slam francese . Buona la prima anche per Sara Errani. Sulla sua superficie preferita la romagnola riesce a superare l’americana Sachia Vickery con un secco 6-3 (era sotto 0-3 in avvio) 7-5 (da 1-3) e con in mezzo una sospensione di oltre un’ora per via della pioggia. La finalista dell'edizione 2012 fatica al servizio ma meno dell’avversaria e sfrutta l’esperienza, facendo valere la miglior posizione di classifica nel ranking WTA. Per lei ora la spagnola Parrizas Diaz che ha eliminato la rumena Paar. Primo dei tre passi per il main draw compiuti dagli azzurri.