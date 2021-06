Roland Garros

Dopo lo spavento in 5 set contro il connazionale tedesco Oscar Otte, Alexander Zverev archivia il secondo turno con il russo Roman Safiullin, ma gli servono due tie-break e due contro-break prima di vincere 7-6 (4) 6-3 7-6 (1).

In apertura di programma sul Philippe Chatrier, il finalista dello US Open serve per il set sul 6-5 del primo parziale, vinto poi al tie-break, e rimonta Safiullin da 1-3 nel secondo set e 1-4 nel terzo. Nel lato del tabellone senza Federer, Djokovic, Nadal, e senza Thiem eliminato all'esordio, Zverev affronterà al terzo turno Laslo Djere, che ha vinto di rimonta il match serbo con Miomir Kecmanovic 4-6 4-6 6-3 6-2 6-3.

Dopo l'esordio emotivo con Paire, vince nettamente lo specialista Casper Ruud: 6-3 6-2 6-4 a Kamil Majchrzak per il numero 15 del tabellone. Troverà Davidovich Fokina che in cinque set e quasi quattro ore vince la battaglia con Van De Zandschulp.

A sorpresa, Henri Laaksonen elimina Bautista-Agut 6-3 2-6 6-3 6-2: fuori la testa di serie 11 del torneo.

Federico Delbonis in 5 set con Andujar: 4-6 6-1 3-6 6-3 6-2 per la rivincita contro Al terzo turno anchein 5 set con Andujar: 4-6 6-1 3-6 6-3 6-2 per la rivincita contro Fabio Fognini a Bois de Boulogne.

