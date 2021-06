Ci sarà di nuovo una russa all'ultimo atto del Roland Garros femminile. Anastasia Pavlyuchenkova strappa il pass per la finale a Bois de Boulogne, superando la slovena Tamara Zidansek per 7-5 6-3 in 1 ora e 33 minuti di gioco sul Philippe Chatrier. Un successo da favorita, per esperienza e classifica, ma anche un incontro in cui la tensione per un traguardo storico è stata palpabile per tutto l'arco della sfida. Alla soglia dei 30 anni e dopo aver sfatato il tabu quarti finale a livello Slam dove aveva fallito sei volte, la nativa di Samara si giocherà il trofeo Suzanne Lenglen contro una tra Barbora Krejcikova e Maria Sakkari.

Seppur sia la prima volta in semifinale per entrambe, è chiaro che sia Pavlyuchenkova ad aver tutta la pressione in questo match. Zidansek ha davvero poco da perdere e questo lo si vede nell'arco della sfida sotto due sfaccettature molto diverse. Da un lato a un tennis sciolto, rapido, dall'altro alcuni errori banali (33 i suoi gratuiti), soprattutto nelle fasi più calde della gara. Pavlyuchenkova sente la partita, gioca con eccessiva fretta e perde il servizio già all'alba del match. Ma appena trova centralità nei colpi e arma il suo braccio, domina gli scambi di potenza. La russa rovescia così la partita e serve una prima volta per il set sul 5-3. Ma qui rivede i fantasmi: controbreak. La sua fortuna è che Zidansek sia in vena di regali e mentre si odora già il tiebreak, ecco un doppio fallo sciagurato della slovena e primo set in Russia. Partita a folate. Più Pavlyuchenkova scappa via nel punteggio, più trema.

Segue...

