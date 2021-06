Una passeggiata di salute o quasi, quella di Alexander Zverev in coda al programma del Day 8 al Roland Garros 2021. Il tedesco spazza via la timida resistenza di Kei Nishikori, che dopo aver dato l'illusione di una partita aperta nel primo set scompare completamente dal campo: finisce 6-4 6-1 6-1 in 1 ora e 53 minuti per il numero 6 del mondo, che completa il tris di vittorie sul giapponese nel giro di un mese e mezzo, dopo i precedenti felici ai Masters 1000 di Madrid e Roma. Sascha accede per la terza volta in carriera ai quarti di finale del French Open: nel 2018 fu fermato da Dominic Thiem, nel 2019 da Novak Djokovic. Stavolta sfiderà lo spagnolo Davidovich-Fokina, vittorioso in quattro set sull'argentino Delbonis.

Corpo a corpo a rete, Zverev ha la meglio su Nishikori

Serata tranquilla, dunque, per uno Zverev concentrato, bravo a limitare con profitto i suoi frequenti passaggi a vuoto. Il Nishikori di inizio match non è certo quello dei tempi migliori, ma tra una risposta ficcante e un rovescio velenoso fa sudare il tedesco nella parte centrale del primo set, dove recupera il precoce break di Sascha. Ma è una resistenza effimera: Zverev vince il corpo a corpo a rete e sfrutta l'omaggio del giapponese, che manda l'attacco in corridoio e gli consegna il primo parziale. È già, di fatto, la fine della contesa. Nishikori con le idee confuse, Nishikori col servizio spuntato, Nishikori quasi estraniato dalla partita. Zverev veleggia in scioltezza, mentre il giapponese si accascia sulle ginocchia dopo l'ennesimo break subito. Ed è quasi grottesco vederlo cambiare atteggiamento, sotto di due set e di due break, a buoi abbondamente scappati. Ma è una reazione evanescente, che gli permette giusto di recuperare un servizio. Zverev prima rifiata, poi dà lo strappo decisivo e si invola verso il game, set and match. Sesto quarto di finale a livello Slam, che giocherà da favorito.

