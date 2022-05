, Carlos Alcaraz mette le marce alte e distrugge Karen Khachanov con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-4. Un dominio piuttosto netto per lo spagnolo, che nel corso delle due ore passate sul Philippe-Chatrier trova anche il tempo per divertirsi e provare qualche giocata di alta scuola. Martedì, contro Alexander Zverev, giocherà il suo primo quarto di finale a Parigi. Lo ricordiamo ancora una volta: classe 2003! Dopo il grande spavento targato Ramos Vinolas nel secondo turnomette le marce alte e. Un dominio piuttosto netto per lo spagnolo, che nel corso delle due ore passate sul Philippe-Chatrier trova anche il tempo per divertirsi e provare qualche giocata di alta scuola. Martedì, contro Alexander Zverev, giocherà il suo primo quarto di finale a Parigi. Lo ricordiamo ancora una volta: classe 2003!

Ad

Dopo lo USOpen 2021, Alcaraz torna ai quarti di finale di uno slam

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

La cronaca del match

un primo set praticamente impeccabile (chiuso 6-1 in soli 29 minuti), Carlitos Dopo(chiuso 6-1 in soli 29 minuti), Carlitos spezza gli equilibri sul 4-4 nel corso del secondo set e anche se non sfrutta immediatamente un break di vantaggio nel terzo, ripristina le gerarchie sul 3-3 e chiude in definitiva sul 6-1, 6-4, 6-4. Anche se qualcosa concede prima di ritrovarsi con la battuta a disposizione nei pressi del traguardo. Insomma: lo scontro ai quarti Alex Zverev, che ha vinto i primi due confronti diretti nel 2021 (Vienna ed Acapulco) ma ha perso di recente la finale sulla terra di Madrid, potrebbe rivelarsi molto affascinante.

Lo schema perfetto di Alcaraz: palla corta e lob millimetrico

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Nadal vintage, Auger-Aliassime KO in 5 set: rivivi la battaglia in 3'

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06