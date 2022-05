Marco Cecchinato spreca, impreca, ma alla fine la spunta al 5° set. Il siciliano se la cava con la forza della disperazione nel primo turno contro Pablo Andujar, ribaltato dopo quasi 4 ore di match. Entrambi i giocatori attraversavano dei momenti neri, ma lo spettacolo non è di certo mancato sul campo 13. Il punteggio di 4-6 4-6 6-0 7-5 6-0 permette allo spagnolo di prenotare il secondo turno contro Hurkacz ( vincente in tre set su un altro azzurro, Giulio Zeppieri ).

Di certo Ceck ha da recriminare su tante, troppe palle bollenti: nel primo set converte solo una palla break su 7 (cinque capitano nello stesso gioco, in cui Andujar sopravvive dopo 8 parità), perde sistematicamente tutti i bracci di ferro con lo spagnolo e si fa rimontare dal 3-0 al 3-5. Andujar infila cinque game consecutivi e sigilla sul 6-4.

Il secondo set fotocopia del primo: Cecchinato si esalta in partenza con un break a zero, ma l’intelligenza tattica di Andujar lo ridimensiona subito dopo. Lo spagnolo rimonta ancora una volta con due break nel quinto e nel settimo set, agguantando il secondo 6-4.

Dal terzo set in poi però, la battaglia dell’estro si tramuta in battaglia fisico, e l’inerzia si sposta nelle mani dell’azzurro. Scivola via velocissimo il terzo parziale, chiuso da Ceck con un bagel sintomatico del calo atletico dell’iberico. La spia della benzina lampeggia prepotentemente per lui anche nel corso del quarto set, quando regala clamorosamente il dodicesimo game a Cecchinato, spedendo sul nastro una volée semplicissima.

L’italiano raccoglie e ringrazia il 7-5 che lo trascina al quinto set. Lì, un Andujar boccheggiante sventola presto bandiera bianca: il suo crollo verticale regala vittoria e secondo bagel di giornata a Cecchinato.

