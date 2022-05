Swiatek da 30 e lode, entra a far parte del ristretto club delle otto giocatrici che sono state in grado di infilare un filotto così lungo di partite vinte consecutivamente. L'ultima sua sconfitta risale addirittura a febbraio, quando a Dubai si arrese a Ostapenko. Non dovesse bastare questo dato per sottolineare lo straordinario stato di forma della polacca, vi basti sapere che a Roma ha lasciato per strada 21 game in 5 partite, per una media di 4,2 game a partita. A Parigi sta facendo anche meglio, 6-2 6-0 a Tsurenko, 6-0 6-2 a Riske quest'oggi, per refertare trenta vittorie consecutive. Iga non sembra intenzionata a fermarsi.

Va detto che Riske non è propriamente una specialista della terra battuta (un solo match vinto sul rosso negli ultimi 4 anni) e le difficoltà dell'americana nel gestire le rotazioni estreme della polacca sono evidenti. La numero 43 del mondo fa quel che può prova ad accorciare gli scambi colpendo dall'alto verso il basso con le sue tipiche staffilate di dritto, ma Swiatek arriva ovunque e non le lascia scampo. E' talmente rilassata da sedersi dopo il primo game, richiamata dall'arbitro si affretta a riprendere il gioco tra le risate del pubblico. Esulta come avesse vinto lei, Riske, quando dopo nove game riesce a scongiurare un doppio bagel che sarebbe stato persino troppo severo. Chi vince davvero però è Swiatek, che sfiderà Kovinic al terzo turno e rafforza il monito alle altre pretendenti al titolo: è lei quella da battere.

Avanzano Badosa, Sabalenka e Kasatkina. Fuori Garcia!

Paula Badosa avanza al terzo turno, nonostante qualche patema di troppo contro la slovena Kaja Juvan. la testa di serie numero 3 prevale in tre set, 7-5 3-6 6-2 e prenota Kudermetova al terzo turno. Tutto facile invece per Sabalenka che liquida Brengle con un secco 6-3 6-1. Madison Keys gela le speranze francesi sconfiggendo Caroline Garcia sullo Chatrier. La transalpina era al rientro dall'infortunio alla caviglia destra che l'aveva tenuta lontana dalle competizioni negli ultimi mesi. Passa sul velluto anche Kasatkina, tutto facile con la messicana Contreras Gomez.

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioni: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

