Giocasse sempre così, sarebbe stupendo. Oggi niente bilancino dei vincenti ed errori, che anzi simbolicamente di 26/27, perché c’è molto altro da dire del match che Camila Giorgi ha vinto contro la kazaka Yulia Putintseva: lucida, paziente, tatticamente molto attenta, fatta anche di variazioni sul tema, in back, oltre al solito martello da fondo.

Giocasse sempre così, avrebbe vinto anche certe partite gettate e diversamente vinto contro chi è stata presa "solo" a pallate. Giocasse ancora così contro Aryna Sabalenka settima testa di serie del torneo, magari senza quel game con due falli di piedi o quell'altro sprecato con doppio fallo sull'unica palla break concessa nel secondo set, potrebbe pure centrare i suoi primi ottavi di finale a Parigi.

Brava, bravissima Camila, che dalla Rogers Cup è diventata una tennista da battere per tutte e oggi ci ha messo la firma: un rovescio incrociato sulla riga che, accelerato controbalzo. ci fa volare. Allez Camila, avanti tutta.

