Il tabellone principale maschile del Roland Garros 2022 ha il suo primo semifinalista: si tratta di Sascha Zverev che ha battuto il talento spagnolo Carlos Alcaraz 6-4 6-4 4-6 7-6(7) in più di tre ore di gioco. Il tedesco attende il vincente della super-sfida in prima serata tra Novak Djokovic e Rafael Nadal e festeggia la prima vittoria contro un topten in uno Slam al 12º tentativo. Incredibile!

La cronaca del match

Sascha Zverev diventa il 4° uomo a battere il fenomeno Carlos Alcaraz nel 2022 e lo fa in un match al cardiopalma, dominato nei primi due set, complicato da un passaggio a vuoto nel terzo e deciso al secondo match point nella lotta furibonda del tie-break del quarto parziale. Lo spagnolo si arrende così dopo 14 partite e due tornei consecutivi vinti, l'Atp di Barcellona e il Masters 1000 di Madrid, quest'ultimo in finale proprio contro Zverev. Il tennis dà, il tennis toglie.

Come detto il 19enne di Murcia, numero 6 al mondo, parte scarico, falloso, impreciso. Un break nel quinto game del primo set e uno nel settimo del secondo permette al 25enne di Amburgo di salire 2-0 dopo appena un'ora e mezza. Sul 4-4 del terzo Zverev ha addirittura una chance di strappare il servizio ad Alcaraz e chiudere i conti, ma lo spagnolo si salva e nel game successivo fa impazzire l'avversario chiamandolo a rete con palle corte. Risultato? Break, 6-4 e si va al quarto! Il pubblico del Centrale di Bois de Boulogne esulta, finalmente ha di fronte la partita per cui ha pagato il biglietto. Dopo 44 gratuiti dei primi tre set, l'allievo di Ferrero si è decisamente svegliato. Un break e controbreak conducono all'epilogo più giusto, più logico per decidere una sfida così importante: il tie-break. Da far vedere e rivedere nelle scuole tennis per intensità e bellezza.

Alcaraz redivivo! La palla corta va a segno, il set è suo

Alcaraz parte con un minibreak di svantaggio, sotto 2-0, ma un dritto lungolinea lo rimette in corsa sul 3-3. Qui si entra in una nuova dimensione, fatta di colpi da incorniciare: Carlitos ha due turni di battuta sul 4-3, Zverev non ci sta e si riprende l'equilibrio con un passante da paura. Sul 4-4 Alcaraz azzecca la smorzata, Sascha risponde con un vincente di rovescio, 5-5. Qui Alcaraz ha un set point, ma il rovescio, con un po' di braccino, si ferma sul nastro, 6-6. Tocca a Zverev: match point annnullato. Altra chance per chiudere per il tedesco,quella buona, risposta vincente e urlo liberatorio. Parigi è ai suoi piedi. Ora si può sedere in poltrona e godersi, da attore non protagonista, il 59° atto della saga Djokovic-Nadal.

Alcaraz prova a reagire: controsmorzata da manuale, Zverev fermo

