Roland Garros

Questa frase, che ha pronunciato a Belgrado qualche settimana fa, può rendere da sola l'idea di che personaggio sia Holger Vitus Nodskov Rune (il secondo e il terzo nome sono tranquillamente eludibili), il talentino danese nato a Charlottenlund il 29 aprile del 2003 balzato agli onori della cronaca dopo aver eliminato Stefanos Tsitsipas, finalista uscente del torneo. Il nome non suona di certo nuovo agli appassionati: stiamo un parlando di un ragazzo che è già numero 40 del ranking e ha già vinto un titolo ATP, un mese fa a Monaco di Baviera. Una personalità sfrontata e una maturità che non ti aspetti da un 19enne.

Gli inizi

Holger ha iniziato a giocare a tennis all'età di 6 anni, seguendo le orme della sorella maggiore Alma. Da allora non ha più smesso e non è uno di quelli che in campo si annoia. Possiede un'attitudine al lavoro e al sacrificio davvero rara. "Chi vuole liberarsi di uno scambio gioca la smorzata, ma nel 70% dei casi si perde il punto. Io non posso permettermi di fare così: devo accettare di percorrere la strada più lunga, che poi alla fine è la più breve." ha dichiarato in un'intervista all'ATP. Due persone lo accompagnano in questo percorso sin dagli albori: coach Lars Christensen e – soprattutto – mamma Aneke, ex ballerina del Danish Royal Ballet, assiduamente presente negli spalti ed emotivamente coinvolta. Lo aiuta molto in tutto, anche negli aspetti mentali della preparazione, Holger ci ha tenuto a ribadirlo, anche se emozionato, interpellato da Marion Bartoli durante l'intervista post-partita. Ama quello che fa: "Sono un ragazzo felice, mi piace divertirmi sul campo da tennis – dice – se hai intenzione di trascorrere 15 anni nel circuito, devi divertirti. Ma se vuoi essere bravo come lo voglio io, devi essere disciplinarto e ascoltare chi ha più esperienza. Se smettessi di ascoltare, non andrà bene. Sono ancora molto giovane”.

La carriera junior e l'ascesa

Il danese numero uno lo è già stato, nei circuiti Tennis Europe Under 14 e Under 16 e tra gli Junior ITF. Nel 2019 ha portato a casa il titolo juniores del Roland Garros, ma sfogliando gli archivi si trovano titoli su titoli a livello giovanile. In questi anni ha affrontato il suo coetaneo Carlos Alcaraz ben 7 volte, lo spagnolo conduce gli scontri diretti per 4-3. Ai Campionati Europei Under 16 a squadre fu Rune a vincere 7-5 6-4, nell'ultima sfida a livello Junior. Al loro primo confronto "da grandi" abbiamo assistito l'anno scorso a Milano, alle Next Gen ATP Finals dominate brutalmente da Alcaraz. Il primo titolo da professionista lo ottiene a Klosters, a settembre 2020, il primo challenger a Biella, maggio 2021, e da lì ne ha inanellati altri 4: San Marino, Verona, Bergamo e Sanremo. Si era già fatto notare nel circuito maggiore a Santiago, all'inizio della scorsa stagione. Ottenne una wild card nelle quali (molti altri inviti nei tornei più prestigiosi, a onor del vero, lo hanno aiutato a costruirsi la sua classifica attuale) e vinse cinque partite, battendo tra gli altri Baez e Paire, fermandosi nei quarti con Delbonis. Ad aprile di quest'anno, dopo aver vinto la finale di Sanremo in mattinata si è spostato in macchina fino a Monte Carlo per giocare le qualificazioni nel pomeriggio, vincendo agevolmente anche quella partita.

Carlos Alcaraz e Holger Rune prima di una delle loro tante sfide a livello junior Credit Foto Eurosport

Il titolo a Monaco

Holger Rune si è regalato il suo primo titolo proprio nella settimana del suo diciannovesimo compleanno. La vittoria per ritiro con Van de Zandschulp non macchia un percorso netto, con vittorie convincenti anche contro avversari più quotati di lui. Brilla il 6-3 6-2 rifilato a Zverev negli ottavi. Il tennis del danese non impressiona a prima vista come quello di Alcaraz, nè ammalia come quello di Musetti. E' un giocatore apparentemente privo di grossi punti deboli, sa fare un po' di tutto e piuttosto bene, ha un buon fisico, colpisce bene sia di dritto che di rovescio e all'occorenza sa toccare la palla magnificamente.

Il presente e il futuro

Affronterà nei quarti di finale Casper Ruud, nella riedizione del derby nordico andato in scena qualche settimana fa a Monte Carlo. Il norvegese prevalse 7-6 7-5, ma Rune ebbe una marea di occasioni, uscendo dal campo furioso per questo motivo. L'eventuale semifinale sarebbe con il vincente di Medvedev-Rublev, non i più ingiocabili sulla terra battuta. Il danese ha raccolto sinora più risultati proprio su questa superficie. Dovrà migliorare il suo gioco anche sul veloce, perchè il servizio in kick non paga così tanto e soprattutto potrebbe incontrare delle difficoltà con la sua apertura di dritto piuttosto ampia e laboriosa. "Voglio battere il record di titoli al Roland Garros detenuto da Nadal" ha detto qualche tempo fa, in un evidente momento di poca lucidità. Una personalità sprezzante accompagnata da una grande dedizione in campo, delle grande ambizioni sostenute da risultati precoci e l'umiltà di predisporsi a impararare dai più esperti. Potrebbe essere una ricetta vincente. Ad ogni modo, se davvero crede in questa impresa è meglio che inizi subito, perchè la strada per arrivare a 14 è molto lunga.

Holger Rune, Roland Garros 2022 Credit Foto Getty Images

