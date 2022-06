Così in là in uno slam non si era mai spinta Daria Kasatkina. La russa è in semifinale del Roland Garros grazie al successo nel derby con la connazionale Veronika Kudermetova. Non è stato semplice però venire a capo di una partita in cui la posta in palio era veramente enorme per entrambe le giocatrici. E come spesso può accadere in queste occasioni, a risentirne è stata la qualità complessiva della partita. Hanno spesso tremato entrambe le tenniste, infatti, quando è stato il momento di fare l’ultimo passo, di prendersi quanto costruito. Ed è successo da un lato e dall’altro del campo. Kasatkina si è imposta per 6-4 7-6, ma il punteggio, per quanto tirato, sarebbe potuto essere lo stesso a favore della propria avversaria. Ci spieghiamo meglio.

Nel primo set infatti, a scappare via per prima e ad avere le chance di andare a chiudere il set, era stata la Kudermetova. Nel secondo set, Kasatkina, più volte sopra di un break, ha sprecato tutto e si è fatta riprendere dalle risposte della propria avversaria: inevitabili, per prime di servizio la cui velocità era poco oltre i 100 chilometri orari. Un match in cui ha dominato la tensione e dove l’ha fatta da padrona fino alla fine. Basti guardare il tie-break decisivo: Kasatkina avanti 6-1 e con 5 match point a disposizione; tutti sprecati tranne l’ultimo, paradossalmente sul servizio di Kudermetova, che era riuscita ancora una volta a recuperare (prima di essere definitivamente beffata).

A fare realmente la differenza, alla fine, la fase difensiva della Kasatkina, che si è dimostrata alla lunga superiore alle imperfezioni dal fondo della Kudermetova. Una Kasatkina decisamente meno brillante, dunque, rispetto a quella vista lungo tutto il torneo e nel match con Camila Giorgi, ma che è alla fine riuscita a chiudere una partita davvero troppo importante.

Speriamo abbia sbloccato la russa e ne possa restituire di nuovo una versione più brillante in semifinale, dove presumibilmente dovrà sfidare Iga Swiatek, in striscia positiva da 32 partite consecutive e che dovrà prima vedersela con Pegula. Dovesse vincere la polacca, la Kasatkina potrebbe tornare a giocare più “libera”: senza le pressioni di un’occasione della vita come oggi, ma con tutto da guadagnare, visto l’attuale status della Swiatek. Dovesse di contro essere Pegula, allora il discorso sarebbe differente. Con una semifinale raggiunta anche a Roma, Kasatkina, potrebbe approcciarsi di nuovo con occhi diversi. Sembra un paradosso, ma per la russa, forse, è quasi meglio trovare la Swiatek.

