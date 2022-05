Fabio Fognini non sbaglia e strappa il pass per il secondo turno del Roland Garros dopo una vittoria netta e meritata contro il giovane australiano Poporyn, strapazzato 6-4, 7-5 6-4. Buona prova dell'Azzurro che controlla con grande esperienza la sfida, senza esagerare e accelerando nei momenti giusti. Come nel primo set, quando dopo 8 game di assoluto equilibrio piazza il guizzo decisivo con il break che decide il nono game e risulta decisivo per le sorti del set.

Poporyn però non accusa il colpo, anzi. Alza sensibilmente il proprio livello di tennis e mette alle corde Fabio, costretto a più riprese a salvare diverse palle break. Come un pugile che non molla mai, però, Fognini resiste, barcolla, ma non cade e al momento giusto piazza una serie di colpi che mandano fuori giri l'australiano. Guizzo vincente, break, e secondo set portato a casa 7-5.

Volèe dolcissima a rete di Fognini per il break decisivo del primo set

E' in realtà il colpo del definitivo ko, perché nel terzo parziale Poporyn scompare letteralmente dal campo. Break concesso in avvio, e una serie di errori anche nei successivi game con Fognini che non si va pregare portando a casa vittoria e pass per il secondo turno dove affronterà l'olandese van de Zandshulp abile nel liberarsi 3-1 di Kotov.

