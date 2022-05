E’ la storia del torneo. Almeno per ora. Leolia Jeanjean, tennista francese n°227 al mondo in tabellone con una wildcard, batte la n°7 al mondo Karolina Pliskova con un clamoroso 6-2 6-2. E’ un risultato veramente a sorpresa quello che apre la quinta giornata del Roland Garros. Il femminile infatti perde un’altra delle potenziali protagoniste. Seppur fuori dalla comfort zone della superficie veloce, Pliskova subisce infatti una sconfitta che per termini statistici è una novità assoluta da 34 anni a questa parte: Jeanjean diventa la giocatrice con il ranking più basso al Roland Garros a battere una Top 10 dal 1988, quando la promessa Conchita Martinez sconfisse Lori Mcneil.

Jeanjean promessa lo era stata qualche anno fa, quando dalla spesso frettolosa opinione pubblica francese venne definita ‘Mozart della racchetta’. Parole che non si rivelarono poi troppo azzeccate, con Jeanjean che dopo l’esperienza alla Lynn University e all’Università dell’Arkansas negli Stati uniti, sembrava aver deciso di smettere col tennis. Si è data poi un’altra chance, con la ripresa dell’attività e la chiamata della federazione francese. Oggi è al terzo turno del Roland Garros con la vittoria più importante della carriera. Un match dominato quello della Jeanjean, con una Pliskova in una di quelle “giornate no” che spesso l’hanno contraddistinta in carriera. Un 6-2 6-2 netto e senza appelli, fatto di una partita a tratti veramente dominata. Adesso, per la francese, un terzo turno contro Alexandrova o Begu. Una partita dove partirà sfavorita a priori, ma non certamente già sconfitta. Insomma, la favola potrebbe non essere ancora finita.

