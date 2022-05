Ha pagato caro lo scotto di un avvicinamento al Roland Garros ricco di soddisfazioni, ma anche molto dispendioso a livello di energie. Va subito fuori infatti la vincitrice del torneo di Madrid nonché finalista agli Internazionali d’Italia Ons Jabeur. La tunisina, testa di serie n°6 del tabellone, si fa infatti sorprendere dalla polacca Magda Linette. Un successo inaspettato quello di Linette, specie perché arrivato in rimonta: 3-6 7-6 7-5 il punteggio con cui la polacca ha sorpreso Jabeur. Eppure la partita sembrava essersi messa per il meglio per Jabuer, che era riuscita a vincere il primo parziale senza troppi patemi. Nel secondo set però la tunisina non è riuscita a staccarsi di dosso la pressione di Linette, che trascinatasi fino al tie-break ha chiuso il parziale per 7 punti a 4 portando il match al terzo. Sotto addirittura di un break, Jabeur era riuscita a rientrare sul 4-4. Nel dodicesimo game però la beffa, con il nuovo break di Linette e insieme a quello il prematuro addio al Roland Garros. Una potenziale buona notizia per Martina Trevisan. L’azzurra infatti, se dovesse riuscire a battere la Dart al primo turno, andrebbe a incrociare proprio la Linette. Un impegno, al di là di quanto successo oggi, decisamente più alla portata della fresca vincitrice del torneo di Rabat.

Avanti anche Sloane Stephens, finalista di questo torneo nel 2018, e brava a girare la partita contro la promettente tedesca Niemeier. Dopo aver perso il primo set per 5-7, l’americana ha ribaltato il match per 6-4 6-2 prendendo così l’accesso al secondo turno.

