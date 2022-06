Casper Ruud-Holger Rune è stato il match che ha chiuso il quadro dei quarti di finale maschili al Roland Garros 2022. Ekstra Bladet ha raccontato di esser stato vittima di un comportamento non proprio esemplare da parte dell'avversario. è stato il match che ha chiuso il quadro dei quarti di finale maschili al Una sfida spettacolare , che il norvegese ha portato a casa in quattro set, guadagnandosi l'incontro con Marin Cilic per un posto nella finalissima. In queste ore, però, più che per alcuni colpi da ricordare, stanno facendo discutere le dichiarazioni del danese, che al quotidianoha raccontato di esser stato vittima di un comportamento non proprio esemplare da parte dell'avversario.

"Quando eravamo negli spogliatoi il team di Ruud è venuto a salutarmi e a congratularsi con me per la partita, sono persone molto amichevoli", ha spiegato Rune. "All’improvviso, però, Casper si è avvicinato e mi ha urlato in faccia ‘jaaaa!’, celebrando il suo successo. Di conseguenza i toni si sono alzati e gli ho urlato contro a mia volta, chiedendogli cosa diavolo stesse facendo. Puoi festeggiare e gridare in campo ma quell’urlo in faccia così, a freddo nel dopo partita è irrispettoso".

Il danese ha rivolto una stretta di mano piuttosto fredda al vincitore al termine della sfida e il motivo è presto detto. "È stato molto antisportivo per tutto il match, ecco perché non volevo abbracciarlo o parlargli alla fine. Ho detto molte volte che lo ammiro come giocatore e che ho un grande rispetto per lui, quindi non capisco il suo atteggiamento nei miei riguardi. Vuole forse che mi inginocchi davanti a lui? Il 99% dei giocatori del Tour mi rispetta, posso vivere tranquillamente senza la sua considerazione".

