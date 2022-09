Tennis

US Open 2022, Tennis 360, Ep. 12: Swiatek e Jabeur, la finale è tra le più continue della stagione

US OPEN 2022 - Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo analizzano la 12a giornata del torneo: Swiatek e Jabeur non erano le favorite alla vigilia del torneo, ma in finale sono andate le più continue in questa stafione. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport alle 16:00

00:46:34, 19 minuti fa