Tennis

US Open 2022, Tennis 360. Sinner vs Alcaraz: la chiave è uno Jannik più solido

US OPEN - Nella 10a puntata Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo analizzano il match in programma tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valido per i quarti di finale dello US Open 2022

00:01:33, 30 minuti fa