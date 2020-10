Matteo Berrettini non è riuscito sinora a confermarsi nel 2020 sui livelli espressi durante la passata stagione, ma è comunque ancora pienamente in corsa per la qualificazione alle ATP Finals. Il tennista romano classe 1996, cancellatosi pochi giorni fa da Anversa (ATP 250 in programma questa settimana), ha infatti confermato ieri ai microfoni di Sky Sport 24 la sua partecipazione al 500 di Vienna e al 1000 di Parigi-Bercy nel tentativo di tornare per il secondo anno consecutivo alla O2 Arena di Londra per le Finali tra i migliori otto giocatori del ranking mondiale (in questo caso sarà presente anche il n.9, causa assenza di Roger Federer per infortunio).