Contro è la prima "fatica letteraria" di Simone Eterno, principale editorialista di tennis per il sito di Eurosport e commentatore televisivo. Contro - Vita e destino di Novak Djokovic è una biografia del campionissimo serbo edita da Sperling&Kupfer e disponibile sia in tutte le librerie sia in formato Kindle presso gli store online.

Il punto di vista di Simone Eterno è certamente privilegiato, perché l'autore di questa biografia è "giornalista da marciapiede" 2.0. Che, come tale, il soggetto del suo racconto lo ha pedinato e seguito in presa diretta, proprio come in occasione della "finale del secolo" tra Novak Djokovic e Roger Federer a Wimbledon 2019 . Non abbiamo citato quella partita a caso, rappresenta difatti l'espediente narrativo da cui avviare la narrazione di un tennista perennemente "contro". Contro le bombe della guerra, contro la ristrettezze economiche di una famiglia che per confrontarsi con il tennis "elitario" ha scommesso tutto, contro il duopolio Federer-Nadal, contro il pubblico ostile, contro il pensiero unico.

Contro è un libro ben scritto, scorrevole e musicale per ritmo. Che adotta la giusta distanza rispetto al protagonista ma al contempo risulta tranchant rispetto agli argomenti trattati, anche quelli più scottanti. Senza fare prigionieri. Nel profluvio di libri a tema sportivo ci sentiamo di consigliarlo perché nasce da un'urgenza: l'urgenza di raccontare una storia e di prendere una posizione. E questo traspare dalla prima pagina.

