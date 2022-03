Ci risiamo: il binomio Novak Djokovic e vaccino anti-Covid torna a fare notizia. Dopo l'infinita querelle agli Australian Open (terminata con l'esclusione del serbo dal primo Slam dell'anno), il braccio di ferro tra il 20 volte campione Slam e le autorità sanitarie si sposta ora negli States, in particolare a Indian Wells, dove dal 10 al 20 marzo si svolgerà il celebre Masters 1000. Un comunicato del torneo californiano ha riacceso i riflettori sul caso tennistico dell'anno:

"Novak Djokovic è al momento nell'entry list e di conseguenza ha preso parte al sorteggio. Siamo in contatto con il suo team, ma non è ancora deciso se parteciperà all’evento e se otterrà l’approvazione dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie per entrare nel Paese. Forniremo degli aggiornamenti quando ne sapremo di più".

No esenzione no Indian Wells

tutto dipende dalla concessione di un’esenzione medica al vaccino (il serbo non ha ricevuto alcuna dose) da parte del Center for Disease Control, l'agenzia federale degli Stati Uniti facente parte del Dipartimento della salute. Senza di quella il Djoker non potrà nemmeno uscire da qualsiasi aeroporto americano. In base al sorteggio svolto nella notte tra martedì e mercoledì , Djokovic, che in carriera ha vinto 5 volte a Indian Wells, non giocherà il primo turno (bye) e nel secondo affronterà il vincente tra David Goffin o Jordan Thompson, ma(il serbo non ha ricevuto alcuna dose) da parte del Center for Disease Control, l'agenzia federale degli Stati Uniti facente parte del Dipartimento della salute. Senza di quella il Djoker non potrà nemmeno uscire da qualsiasi aeroporto americano.

Ecco le eccezioni all’obbligo di vaccinazione per chi arriva in USA dall’estero:

1) i minori di anni 18;

2) i viaggiatori che stanno partecipando a trial clinici Covid-19;

3) i viaggiatori per ragioni o controindicazioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazione;

4) Coloro che hanno necessità di viaggiare per motivi di emergenza o umanitari (comprovati da una lettera del governo degli Stati Uniti in cui si afferma l'urgente necessità di viaggiare);

5) coloro che viaggiano con visti non turistici da Paesi con tassi di vaccinazione inferiori al 10% (il CDC dovrà pubblicare la lista di tali Paesi).

l’obbligo di osservare una settimana di autoisolamento. Djokovic, Ma c'è di più: i viaggiatori stranieri che rientrano nelle suddette eccezioni saranno tenuti a presentare un Covid test con esito negativo effettuato un giorno prima della partenza e ad effettuare un secondo test tra il terzo e quinto giorno dall'ingresso nel Paese e. Djokovic, dopo l'addio allo storico coach Marian Vajda (con tanto di post Instagram datato 2 marzo), non ha più aggiornato i suoi profili social. La sua partecipazione ad Indian Wells rimane dunque un mistero.

Djokovic: "Sono stato riaccolto bene nel circuito. Nadal? Tanta stima"

I due scenari in caso di assenza di Djokovic

Se Djokovic non riuscisse a ottenere l'esenzione, si aprono due scenari per quanto riguarda il tabellone californiano: se il forfait definitivo fosse confermato prima che venga stilato il programma del day-1, a prendere il posto del Djoker sarebbe il bulgaro Grigor Dimitrov, ossia il primo giocatore a non essere testa di serie nel torneo. Se, invece, il ritiro avvenisse in un momento successivo al programma del day-1, a subentrare sarebbe un lucky loser come successo a Salvatore Caruso agli Australian Open.

Il mistero del muro

All’interno dell'Indian Wells Tennis Garden è presente un muro dove sono affissi i cartonati dei giocatori che mancheranno in questa edizione. Nel muro “We miss you” ("Ci mancherete") ci sono Roger Federer, Serena Williams, Ashleigh Barty, Juan Martin del Potro e... Novak Djokovic. Il mistero si infittisce...

Djokovic apre al vaccino: "Mai dire mai. Non escludo di farlo"

