Simona Halep è senza ombra di dubbio una delle tenniste più complete del panorama WTA. La numero 2 del mondo sta vivendo un periodo molto particolare visto che ha contratto il Covid dal quale fortunatamente è guarita. La tennista rumena è già a lavoro per ritrovare la condizione migliore in vista dell’inizio della prossima stagione.

In un post scritto per Behind the Racquet, Simona Halep parla del suo rapporto con il tennis.

Roland Garros Halep e Begu giocano a campanile, sbaglia Simona 30/09/2020 A 16:53

Nel 2014 il tennis ha cambiato la mia vita. Ho giocato la mia prima finale del Grande Slam agli Open di Francia. Nessuno in Romania aveva raggiunto una finale del Grande Slam dal 1978. Le emozioni sono esplose e tutti avevano grandi speranze per il mio futuro. Hanno iniziato a credere che avrei potuto vincere un Grande Slam. Sono diventato popolare dall’oggi al domani. La gente mi ha riconosciuto per strada e mi ha chiesto foto e autografi. Questo è stato un grande cambiamento ed è stato difficile da gestire, ma ho imparato molte cose durante questo periodo. Ho cercato di godere dell’attenzione ma è stato stressante perché ci voleva molta energia. Non volevo perdere la concentrazione sulla mia carriera. Ho cercato di trovare un equilibrio. Sono stata generosa e aperta con i tifosi, ma sono rimasta concentrata sul duro lavoro necessario per ottenere risultati in campo“.

Nonostante i due Slam vinti in carriera Simona Halep ha ancora fame si successi.

Negli ultimi anni ho migliorato il modo in cui gestisco gli aspetti positivi e negativi della pressione. Affronto la pressione e cerco di non basare la mia vita nel tennis sul successo. Voglio vincere partite e tornei, ma ho imparato che non devi mettere il successo al primo posto. La cosa più importante è il duro lavoro. Se dai il cento per cento, non hai motivo di rimpiangere nulla“.

salvatore.serio@oasport.it

Players' Cut, Simona Halep si racconta: "Prima di Wimbledon non avevo molta autostima"

Roland Garros Le pagelle del Roland Garros 2020 12/10/2020 A 07:37