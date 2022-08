Tennis

Tennis, US Open 2022 - Snigur elimina Simona Halep a sorpresa: rivivi il match-point dell'ucraina

US OPEN - La tennista rumena, accreditata come una delle possibili favorite, è uscita di scena già all’esordio contro la qualificata Snigur. 6-2 0-6 6-4 il punteggio in favore della giocatrice ucraina.

00:01:13, 34 minuti fa