Una nota del CIO fa luce sul caso Peng Shuai: la tennista cinese ha parlato in videoconferenza con il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), rassicurandolo sulle sue condizioni.

"All'inizio della chiamata di 30 minuti - si legge - Peng Shuai ha ringraziato il CIO per la sua preoccupazione circa le sue condizioni. Ha spiegato che è al sicuro e sta bene, vive nella sua casa a Pechino, ma vorrebbe che la sua privacy fosse rispettata in questo momento. Ecco perché preferisce passare il tempo con gli amici e la famiglia in questo momento. Tuttavia, continuerà a dedicarsi al tennis, lo sport che ama tanto".

"Alla fine della chiamata, il presidente del CIO Bach ha invitato Peng Shuai per una cena quando sarà a Pechino il prossimo gennaio: lei ha accettato volentieri, e i due hanno concordato di invitare anche Emma Terho e Li Lingwei".

