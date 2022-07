Tra le assenze più sentite a Wimbledon, quella di Matteo Berrettini è stata tra le più pesanti. E dire che il romano sui campi dei Championships c’era: ha però contratto il Covid-19. E allora ha scelto di non rischiare, di garantirsi la sicurezza e di darla agli altri. E dire che il romano sui campi dei Championships c’era: ha però contratto il Covid-19. E allora ha scelto di non rischiare, di garantirsi la sicurezza e di darla agli altri. Niente torneo , dunque, anche se poi è riuscito a tornare ad allenarsi in tempi piuttosto brevi, segno che il concetto di negativizzazione ha già fatto il suo dovere.

Roberto Bautista Agut. Il suo ruolo sarà verosimilmente di testa di serie numero 2 nell’ATP 250 svizzero, dato che vi gioca anche il norvegese Casper Ruud, recente finalista al Roland Garros. Sceso nel frattempo al numero 2 d’Italia, Berrettini, dal 18 luglio, tornerà ad affrontare il torneo che gli ha regalato la prima gioia sul circuito maggiore, quello di Gstaad, che vinse nel 2018 in finale sullo spagnolo. Il suo ruolo sarà verosimilmente di testa di serie numero 2 nell’ATP 250 svizzero, dato che vi gioca anche il norvegese, recente finalista al Roland Garros.

Subito dopo, sarà la volta dell’Austria, e in particolare dello storico ATP 250 di Kitzbühel, uno dei veri e propri capisaldi del circuito mondiale (come l’ATP ebbe a comprendere tra 2010 e 2011, quando ritirò precipitosamente il discutibile downgrade a Challenger del torneo). Anche in questo caso si tratta della sua seconda presenza, visto che vi ha partecipato nel 2018 raggiungendo i quarti di finale, ed anche qui, fatte salve wild card di vario genere, vedremo Ruud.

Chiaramente, l’obiettivo successivo sarà quello dei Masters 1000 americani, con Montreal (o, negli anni alterni, Toronto) e Cincinnati che non sono mai state foriere di grandissime soddisfazioni per l’uomo che vuole riconquistarsi il ruolo di miglior giocatore del nostro Paese. L’obiettivo finale è uno: US Open, dove stavolta potrà difendere eccome i quarti di finale raggiunti nel 2021.

Il calendario di Sinner

impegni sulla terra per Jannik Sinner, reduce dalla sfida a Wimbledon con Si prevedono, reduce dalla sfida a Wimbledon con Novak Djokovic

Sinner rientrerà in campo tra meno di 10 giorni, ovvero per l’ATP 500 che si svolgerà sulla terra rossa di Amburgo dal 18 al 24 luglio. Sarà un torneo sicuramente non banale, visto che nell’entry list figurano giocatori come lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Andrey Rublev e l’argentino Diego Schwartzman. Inoltre, guardando in casa Italia, potrebbe essere presente anche Lorenzo Musetti.

Dopo Amburgo ci sarà molto probabilmente la terra rossa dell’ATP 250 di Umago. Anche in Croazia non mancherà Carlos Alcaraz, ma nel complesso saranno sicuramente meno gli avversari di grande livello. Il torneo è in programma dal 25 al 31 luglio e potrebbe vedere partecipare Fabio Fognini e ancora Lorenzo Musetti.

Questi due tornei di luglio rappresentano però soltanto una piccola finestra sulla terra rossa prima di un mese di fuoco sul cemento americano. Oltreoceano Sinner probabilmente non sarà presente all’ATP 500 di Washington (torneo vinto nella scorsa stagione), ma giocherà quasi sicuramente i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati per andare a caccia di punti importanti (l’anno scorso uscì in entrambi gli appuntamenti al secondo turno) e per cercare una forma perfetta in vista del grande appuntamento di fine agosto/inizio settembre.

Sinner: "Stavo giocando bene e tornerò più forte di prima"

