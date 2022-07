Giorno di classifica e di ranking quest’oggi, lunedì 25 luglio. Nella graduatoria mondiale del tennis maschile in vetta troviamo sempre il russo Daniil Medvedev davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Rafael Nadal. I riscontri dell’ultima settimana hanno cambiato la disposizione della top-10 per un posto.

Carlos Alcaraz, finalista nel torneo di Amburgo (Casper Ruud che, Il riferimento è all’iberico, finalista nel torneo di Amburgo ( sconfitto da Lorenzo Musetti ). Il classe 2003, infatti, è salito alla posizione n.5 del ranking davanti ache, nonostante il trionfo a Gstaad contro il nostro Matteo Berrettini , ha comunque sofferto il sorpasso dello spagnolo a causa del diverso peso dei due tornei in termini di punti.

RANKING ATP (25 LUGLIO)

ATP, Amburgo Musetti, un trionfo di testa e cuore: il meglio della finale con Alcaraz 14 ORE FA

1 Daniil Medvedev (Russia) 7775

2 Alexander Zverev (Germania) 6850

3 Rafael Nadal (Spagna) 6165

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5045

5 Carlos Alcaraz (Spagna) 4895

6 Casper Ruud (Norvegia) 4890

7 Novak Djokovic (Serbia) 4770

8 Andrey Rublev (Russia) 3575

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3445

10 Jannik Sinner (Italia) 3185

Lorenzo Musetti festeggia la sua prima vittoria della carriera ad Amburgo Credit Foto Getty Images

Per quanto riguarda il discorso Italia, Jannik Sinner è sempre nel club dei migliori dieci tennisti del mondo, pur non avendo giocato. Lo rivedremo a Umago (Croazia) questa settimana e in quel contesto potrebbe esserci un nuovo incontro con Alcaraz.

Berrettini (n.14) e soprattutto di Musetti che, posizione n.31 del ranking ATP, salendo di 31 posizioni. Rimanendo al tema “italiani”, da sottolineare il guadagno di una posizione die soprattutto diche, per effetto della prima vittoria ATP nel menzionato torneo di Amburgo , si è portato alladel ranking ATP, salendo di 31 posizioni.

ITALIANI IN TOP-100

10 Jannik Sinner 3185

14 Matteo Berrettini 2430

31 Lorenzo Musetti 1280

54 Fabio Fognini 834

58 Lorenzo Sonego 810

Musetti sicuro: "Con Alcaraz il miglior match della mia carriera"

