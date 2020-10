Nel suo racconto a cuore aperto a "Behind the racquet" Swiatek ha raccontato: "Ho solo 19 anni quindi non è successo niente di speciale nella mia vita. Crescendo ho giocato a tennis perché da bambino avevo molte energie. Il tennis è stata un’opportunità per me di stare da sola in campo e prendere le mie decisioni. Mi piaceva vincere ed ero brava. Ma non mi sono subito innamorata del tennis perché non sapevo quanto potesse portare nella mia vita. All’età di 15 anni, ho giocato il mio primo Grande Slam junior, l’Open di Francia. Questa è stata la prima volta nella quale ho pensato diventare un tennista professionista. Ero la miglior giocatrice in Polonia, ma non sapevo se ero mentalmente o fisicamente pronta per giocare professionalmente. Non abbiamo molti giocatori nel mio paese, quindi non ero vicino a giocatori esperti che potevano insegnarmi come farlo in tour. Ho dovuto trovare la mia strada".